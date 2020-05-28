عقيلة صالح يناقش مع وفد قبيلة العواقير آخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح خلال لقائه بوفد قبيلة العواقير، 28 مايو 2020. (مجلس النواب)

بحث رئيس مجلس النواب، المستشار عقيله صالح، اليوم الخميس، مع وفد من قبيلة العواقير، آخر المستجدات السياسية الراهنة في البلاد.



وخلال اللقاء، قدم الوفد التهنئة لعقيلة صالح لمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، كما أكد دعمه ومساندته لمجلس النواب ولـ«الجيش الوطني الليبي»، حسب تصريحات للمستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، منشورة على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب.

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وقال المريمي إن وفد قبيلة العواقير جدد كذلك خلال اللقاء، الذي عُقد بمدينة القبة، رفضه للتدخل «التركي السافر في الشأن الليبي، واعتدائها على دولة ليبيا»، حسب تعبيره.

يشار إلى أن عقيلة صالح بحث الثلاثاء الماضي، مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي، التطورات على الساحتين العسكرية والسياسية في ليبيا. وأكد الطرفان «ضرورة البدء في حوار بناء بمشاركة جميع القوى السياسية الليبية»، وشددا على أنه «لا حل عسكريا للأزمة الليبية».