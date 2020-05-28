«مكافحة الأمراض»: 6 إصابات جديدة بـ«كورونا» في سبها

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 مايو 2020, 10:37 مساء
مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، تسجيل مدينة سبها 6 إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بالفيروس في المدينة إلى 25 إصابة.

وقال المركز في بيان استثنائي حمل رقم «83»، ومنشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه تسلم 115 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» ليتأكد إيجابية ست عينات لمخالطين في مدينة سبها، وسلبية 109 عينات.

وحسب بيان المركز، توزعت العينات بواقع 97 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و18 عينة من مختبر فرع المركز الوطني بسبها.

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يشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن في وقت سابق اليوم، تسجيل حالة وفاة  بفيروس «كورونا» ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5 حالات، فيما خلت 154 عينة من الفيروس. 

وبهذا الإعلان، يرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا إلى 105 إصابات بينها 59 حالة نشطة، وخمس وفيات، فيما تعافي 41 مصابًا من الفيروس.

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