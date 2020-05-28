المجلس الرئاسي يشكل لجنة للتحقيق في أسباب انتشار «كورونا» عن طريق العائدين من الخارج

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 مايو 2020, 09:51 مساء

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى انتشار فيروس كورونا المستجد عن طريق العائدين من الخارج وتحديد المسؤولين عن ذلك، بحسب المادة الثانية من القرار رقم (378) لسنة 2020.

ووفق المادة الأولى من القرار فإن اللجنة ستكون برئاسة وكيل وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني العميد خالد التجاني مازن، وعضوين آخرين: مندوب عن جهاز المخابرات الليبية لا تقل رتبته عن عميد ومندوب عن جهاز الأمن الداخلي لا تقل رتبته عن عميد.

وطالب المجلس الرئاسي في القرار لجنة التحقيق المشكلة بالكشف «عن أوجه الخلل والقصور في برامج إعادة المواطنين العالقين بالخارج واقتراح المعالجات اللازمة في هذا البرنامج».

وشددت المادة الثالثة من القرار على ضرورة أن «تلتزم اللجنة بتقديم تقرير بنتائج التحقيق للعرض على رئيس المجلس الرئاسي خلال مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ صدور القرار».

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