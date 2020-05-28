«أمن شحات» تطبق قرار حظر التنقل بين المدن اعتبارا من السبت

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 مايو 2020, 08:29 مساء
شعار مديرية أمن شحات. (أرشيفية: صفحة المديرية على موقع فيسبوك)

قرر مدير أمن شحات، رئيس لجنة مكافحة وباء «كورونا» بالمدينة، عميد دكتور محمد فرج، اليوم الخميس، تطبيق قرار حظر التنقل بين المدن الصادر من وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة ابتداءً من السبت المقبل.

وحسب القرار المنشور على صفحة مديرية أمن شحات بموقع «فيسبوك» يأتي القرار تنفيذًا للإجراءات الاحترازية الهادفة للوقاية من خطر انتشار فيروس «كورونا المستجد»، ويستثني القرار الجهات المُشار إليها في بلاغات اللجنة العُليا لمجابهة «كورونا».

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وفي وقت سابق اليوم، أصدر وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف، بلاغًا إلى مديري أمن المناطق التابعة للوزارة، لتنفيذ ما جاء في قرار سابق بشأن حظر التنقل بين المدن تمامًا إلا الجهات المستثناة، وذلك لمواجهة وباء فيروس «كورونا المستجد»، ومنع انتشاره في ليبيا. وتضمن البلاغ تعليمات إلى مديري الأمن بالتنسيق مع قوات القيادة العامة في هذا الخصوص.

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