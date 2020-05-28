وصول عالقين بتونس إلى بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 مايو 2020, 08:09 مساء
جانب من إجراءات استقبال العالقين في تونس، 28 مايو 2020. (الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي لجائحة كورونا في بنغازي)

أعلنت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي لمكافحة جائحة «كورونا» في بنغازي، اليوم الخميس، وصول رحلة عالقين ليبيين من تونس إلى مدينة بنغازي عبر منفذ مطار بنينا الدولي.

وأوضحت الغرفة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة التابعة للغرفة المركزية بالخدمات الصحية بنغازي نفذت إجراءات الرصد والتقصي والحجر الصحي للمسافرين على متن الرحلة، وذلك بعد استيفاء إجراءاتهم من مكتب الرقابة الصحية الدولية بمطار بنينا.

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وجاء ذلك بحضور رئيس فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالغرفة المركزية بالخدمات الصحية بنغازي رمضان الفيتوري، ومدير مكتب الرقابة الصحية بمنفذ مطار بنينا الدولي السيد ناصر المنصوري، ومندوب منظمة الصحة العالمية الدكتور سند المجبري.

يشار إلى توالي وصول المواطنين الليبيين العالقين في الخارج، حيث استقبل مطار بنينا الدولي رحلتين خاصتين بعالقين ليبيين في مصر وتونس، وذلك قبل تسكينهم في مدينة بنغازي في 21 مايو الجاري.

جانب من إجراءات استقبال العالقين في تونس، 28 مايو 2020. (الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي لجائحة كورونا في بنغازي)
جانب من إجراءات استقبال العالقين في تونس، 28 مايو 2020. (الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي لجائحة كورونا في بنغازي)
جانب من إجراءات استقبال العالقين في تونس، 28 مايو 2020. (الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي لجائحة كورونا في بنغازي)
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