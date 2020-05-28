«تعليم الموقتة» تمدد تعليق الدراسة بجميع مراحلها إلى منتصف يونيو المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 مايو 2020, 07:44 مساء

أعلنت وزارة التعليم بالحكومة الموقتة، تمديد تعليق الدراسة بجميع مراحلها وبكافة المؤسسات والمدارس إلى 14 يونيو المقبل.

وأوضحت الوزارة في قرارها رقم «168» لسنة «2020» تعليق الدراسة بكافة مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي سواء بالمدارس العامة أو الخاصة.

كما شمل القرار رقم «169» لسنة «2020» بتعليق الدراسة بكافة مؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة.

يذكر أن الحكومة الموقتة، علقت الدراسة في 13 مارس الماضي بمختلف المراحل التعليمية لمدة 15 يوما، ضمن خطتها لمجابهة انتشار فيروس «كورونا المستجد وضمان عدم وصوله إلى ليبيا».

وأوضحت الحكومة الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذا الإجراء يأتي ضمن تعليمات رئيس الحكومة عبدالله الثني وخطة الطوارئ الصحية التي وضعها وزير التعليم، فوزي بومريز، بعد التشاور مع وزير الصحة سعد عقوب.

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