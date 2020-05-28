«داخلية الوفاق» تبحث تسهيل إجراءات العالقين الليبيين والتونسيين بين الجانبين

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن وكيل الوزارة بحث مع القنصل التونسي في طرابلس تسهيل إجراءات العالقين الليبيين والتونسيين بين الجانبين.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها بـ«فيسبوك» أن وكيل وزارة الداخلية عميد خالد مازن التقى اليوم الخميس القنصل التونسي بالسفارة التونسية بطرابلس، توفيق القاسمي و«ناقش معه إتمام وتسهيل إجراءات العالقين الليبيين والتونسيين بين الجانبين, والتي تمت بإجراءات تنظيمية بين الطرفين».

وأثنى وكيل وزارة الداخلية بـ«الجهود التي تبذلها السلطات التونسية لتذليل كافة الصعوبات للمواطنين الليبيين المتواجدين بالأراضي التونسية».

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن اللقاء جرى بحضور مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ عميد صلاح الحريزي والمندوب الأمني بالسفارة االليبية بتونس عميد إبراهيم البوعيسى.

من جانبه أكد القنصل التونسي «ضرورة البقاء على التنسيق والتشاور باستمرار، والذي ينعكس إيجابياً على علاقة المواطن بهيئة الشرطة وإعطاء الصورة المثلى باعتباره مسؤولا عن حماية المواطن وحفظ أمن المجتمع كافة».

ولفتت الوزارة إلى أن القنصل التونسي «أعرب عن شكره لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني على حسن المعاملة للمواطنين التونسيين وإنهاء إجراءات العالقين بين الجانبين».