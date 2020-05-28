سلبية تحاليل 117 مواطنا قادمين من المغرب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 مايو 2020, 03:00 مساء
طائرات في مطار مصراتة الدولي، (أرشيفية: صفحة المطار على فيسبوك)

أعلنت إدارة رقابة الجوازات بمطار مصراتة الدولي سلبية تحاليل 117 مواطنا قدموا إلى ليبيا من المغرب يوم الجمعة الماضي، على متن رحلة لشركة الأجنحة الليبية.

ودعت الإدارة المواطنين إلى القدوم لتسلم جوازات السفر الخاصة بهم يوم السبت المقبل، خلال الفترة من 9 صباحا، وحتى الواحدة ظهرا، حسب صورة البيان المنشورة على صفحة مطار معيتيقة الدولي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وعلى مدى الأيام الماضية، استقبل مطار مصراتة رحلات للعالقين في الخارج، كان آخرها يوم الإثنين، حين وصلت إليه رحلتان على متنهما 342 مواطنًا ممن كانوا عالقين في ألمانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى.

يذكر أن إجراءات العودة للعالقين تتضمن خضوعهم 14 يومًا في البلدان القادمين منها، إضافة إلى إجراء تحليلات تثبت خلوهم من فيروس «كورونا المستجد».

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