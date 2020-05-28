مديرية أمن شحات تضبط 73 شخصا يتعاطون الخمور والمخدرات

ضبطت مديرية أمن شحات 200 كلم شرق بنغازي، عدد 73 شخصا من زوار المنطقة بتهمة تعاطي الخمور والمخدرات.

وقال الناطق باسم مديرية أمن شحات، حسن بواكريم، الخميس، إن «المديرية أطلقت حملة لمكافحة المخدرات والخمور خلال فترة عيد الفطر على الشاليهات والغابات وأماكن الرحلات الترفيهية بالمنطقة».

وأضاف: «جرى ضبط المتهمين من خلال جهود عناصر مركز شرطة سوسة ومركز شرطة المنصورية التابعين لمديرية أمن شحات».

وتشهد بلدية شحات خلال فترة العيد إقبالا كبيرا من العائلات الليبية والشباب على زيارة مدينة سوسة ومدينة قورينا الأثرية والغابات الموجودة في نطاق البلدية.