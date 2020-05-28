أحوال الطقس اليوم: درجات الحرارة تميل إلى الارتفاع جنوبا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 مايو 2020, 11:30 صباحا
طقس حار، (تعبيرية: بوابة الوسط)

يبقى الطقس مائلا للاعتدال على مناطق الشمال والوسط، بينما تميل درجات الحرارة نسبيا للارتفاع على مناطق الجنوب، مع تكاثر السحب هذا اليوم على بعض مناطق الشمال الشرقي واحتمال سقوط أمطار خفيفة.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها، اليوم الخميس، على غالبية مناطق الشمال والوسط بين 21 و30 درجة مئوية، وبين 34 و38 درجة مئوية على مناطق الجنوب، ثم تسجل ارتفاعا طفيفا غدا على غالبية المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 24 و30 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - مراده
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على مناطق ساحلية وبعض مناطق الدواخل، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 21 و27 درجة مئوية، وتصل إلى 30 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 34 و38 درجة مئوية، ولا تتجاوز 31 درجة مئوية على الحمادة والجفرة.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و37 درجة مئوية.

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