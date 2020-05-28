فرض حظر تجول تام في تراغن ومنع الدخول إلى البلدية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 مايو 2020, 10:00 صباحا
مستشفى تراغن العام, (أرشيفية: الإنترنت)

قررت غرفة الطوارئ والرصد والاستجابة السريعة ببلدية تراغن فرض حظر تجول تام في حدود البلدية اعتبارا من اليوم الخميس وحتى الأحد المقبل، إضافة إلى منع الدخول إليها.

ونبهت الغرفة على مواطني البلدية والبلديات المجاورة أن السلطات الأمنية ستمنع الدخول إلى تراغن خلال تلك المدة، حسب البيان الذي شاركه المجلس التسييري للبلدية على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتقع تراغن في جنوب غرب البلاد، على بعد 54 كيلومتر شرق مرزق، وإلى الجنوب من سبها بنحو 140 كيلومتر.

ويأتي هذا الإجراء بعد ارتفاع عدد المصابين بفيروس «كورونا المستجد» في سبها إلى 19 حالة، إلى جانب تسجيل حالة وفاة بمركز العزل الصحي بالمدينة ظهر أمس الأربعاء.

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ودعا الأمر عميد المجلس البلدي سبها، الشاوش عبدالسلام، إلى إعلان حالة الحجر الصحي العام في المدينة، وبدء إجراءات الإغلاق العام بالمدينة، وذلك بعد مشاورات مع وزارة الصحة وجميع القطاعات والجهات المختصة، إلى جانب توصيات مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالمنطقة الجنوبية، وما عرضه من معلومات حول دقة الأوضاع المتعلقة بانتشار الوباء في سبها.

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