فرض حظر تجول في بنغازي لمدة 12 ساعة يوميا اعتبارا من الخميس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 مايو 2020, 02:45 صباحا
مدير أمن بنغازي، العميد عادل عبد العزيز (صفحة المديرية على فيسبوك)

أصدر مدير أمن بنغازي، رئيس الغرفة الأمنية المشتركة بالمدينة، العميد عادل عبدالعزيز، تعليمات بإغلاق جميع المحال التجارية على مدار ساعات اليوم باستثناء المحال المُشار إليها في بلاغات اللجنة العُليا لمجابهة «كورونا»، والتشديد على التقيد التام بحظر التجول من الساعة السادسة مساءً وحتى السادسة صباحًا اعتبارًا من، اليوم الخميس.

وحسب بيان منشور على صفحة مديرية أمن بنغازي بموقع «فيسبوك» تشمل المحال المستثناه من قرار الإغلاق «محلات بيع المواد الغذائية، والبقالة العامة، والمطاحن، ومحلات بيع الخُضار واللحوم»، فيما يطبق الإغلاق الكامل على «كافة الأندية الرياضية، والأسواق الشعبية، وصالونات الحلاقة والتجميل، ومراكز الشباب والمطاعم والمقاهي».

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كما طالب مدير أمن بنغازي العائدين من تركيا إلى تسليم أنفسهم لأقرب مركز صحي بهدف إخضاعهم لمدة الحجر الصحي، وذلك في ضوء عدم «تقيدهم بالحجر الصحي وعدم مراعاتهم الإجراءات المتعبة»، حسب البيان، داعيًا المواطنين إلى تبليغ الأجهزة الأمنية حال خروج أي «شخص قادم من تركيا وعدم بقائه في الحجز الصحي» للمدة المقررة بأسبوعين.

وشدد على ضرورة توجيه هذه التعليمات  لكل الأجهزة الأمنية والعسكرية بالغُرفة الأمنية المُشتركة بنغــازي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومعاقبة المخالفين وفقاً للقانون، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن التدابير الاحترازية المتخذة للوقاية من انتشار فيروس «كورونا المستجد».

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