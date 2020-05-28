بعد الإعلان عن 20 إصابة جديدة بـ«كورونا».. تعرف على الوضع الوبائي في ليبيا

شعار وزارة الصحة بحكومة الوفاق. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، الأربعاء، ارتفاع أجمالي فحوصات الكشف عن فيروس «كورونا المستجد» إلى 5 آلاف و654 فحصًا وذلك بعد الإعلان عن نتائج 115 عينة اشتباه بالفيروس.

ومن ضمن العينات الـ115، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إيجابية 20 عينة توزعت بواقع «2 عينة موجبة جديدة» وعينة واحدة موجبة لعائد من السفر»، و«17 عينة موجبة مخالطين»، كما أعلن المركز عن وفاة حالة.

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وقالت وزارة الصحة في بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» إن هذا الإعلان يرفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» إلى99 إصابة بينها 55 حالة نشطة، و4 وفيات، فيما تعافي 40 مصابًا من الفيروس.

يشار إلى إعلان مدير عام إدارة الشؤون المالية والإدارية لمركز مكافحة الأمراض فرع سبها، عادل النمار، تسجيل سبها 17 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» لمخالطين إلى جانب حالة وفاة جراء الفيروس.

كما أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة عن دخول حالة «كورونا» قادمة من خارج مدينة مصراتة لمركز الإيواء والعزل بالمدينة. وأوضحت اللجنة أن الحالة كانت بمستشفى الحضراء بطرابلس، وغادرت المشفى قبل ظهور نتيجة التحليل متوجهة لمدينة مصراتة.