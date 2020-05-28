شركة سرت تطالب مستخدميها بالجنوب بعدم العودة للعمل حتى إشعار آخر

شعار شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز. (أرشيفية: الإنترنت)

طالبت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز مستخدميها بالمنطقة الجنوبية بعدم العودة إلى العمل اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 27 مايو الجاري وحتى إشعار آخر.

وقالت الشركة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن ذلك يأتي حرصًا من مجلس الإدارة على سلامة الجميع، والتزامًا بالتعليمات الصادرة من جهات الاختصاص بشأن الحد من تفشي جائحة فيروس «كورونا المستجد».

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وأكدت الشركة التزامها بتدوين المستخدمين بتلك بالمناطق بالرمز «P» وذلك بما يكفل استمرار صرف مرتباتهم الأساسية، وطالبت مستخدميها بضرورة الالتزام بالتعليمات والتقيد بها.

وأضحت استمرار التواصل مع مستخدميها من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى جانب حسابها على تطبيق «واتس آب» أو الاتصال المباشر كل بإدارته التي يتبعها.

وفي وقت سابق الأربعاء، طالبت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز جميع مستخدميها القاطنين بمدن ومناطق الجنوب والمتواجدين حاليًا هناك، بعدم العودة والالتحاق بمواقع العمل اعتبارًا من تاريخ، الأربعاء، الموافق 27 مايو 2020 إلى حين إشعار آخر.