لجنة مجابهة كورونا بمصراتة تعلن دخول حالة إصابة لمركز العزل

شعار اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» في مصراتة، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، الأربعاء، دخول حالة «كورونا» قادمة من خارج مدينة مصراتة لمركز الإيواء والعزل بالمدينة.

وأوضحت اللجنة في بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أن الحالة كانت بمستشفى الحضراء بطرابلس، وغادرت المشفى قبل ظهور نتيجة التحليل متوجهة لمدينة مصراتة، لافتة إلى تعميمها على جميع المستشفيات والمصحات ومراكز الكشف والفرق المتخصصة للتعامل مع الحالة، وذلك فور تبليغها من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض بنتيجة التحليل الموجبة.

وأكدت اللجنة أن الوضع «حرج جدًا» بعد تأكيد إصابة 20 حالة جديدة، مشددة على أن الالتزام بتطبيق حظر التجوال والإجراءات الاحترازية هي «السبيل الأمثل لتخطي هذه المرحلة الحرجة».

وشددت على ضرورة التزام الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس بأمكان تواجدها وعدم مغادرة الحدود الإدارية للمدينة قبل ظهور نتيجة التحليل، واعتبرت «هذه السلوكيات غير صحيحة وتؤدي إلى نشر الفيروس بسرعة أكبر وتهدد حياة الكثير من المواطنين»، منوهة بدور رجال الأمن في متابعة الحالة حتى إيوائها بمركز العزل بالمدينة.