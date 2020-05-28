«رأس لانوف» تطالب مستخدميها بالجنوب بعدم الالتحاق بالعمل حتى إشعار آخر

شعار شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز. (أرشيفية: الإنترنت).

طالبت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز جميع مستخدميها القاطنين بمدن ومناطق الجنوب والمتواجدين حاليًا هناك، بعدم العودة والالتحاق بمواقع العمل اعتبارًا من تاريخ، الأربعاء، الموافق 27 مايو 2020 إلى حين إشعار آخر.

ودعت الشركة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مستخدميها إلى الاتصال بالإدارات التابعين لها حال الاستفسار والاستيضاح، مشددة على ضرورة «التقيد» بالإعلان للأهمية.

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وفي وقت سابق اليوم، أعلن مدير عام إدارة الشؤون المالية والإدارية لمركز مكافحة الأمراض فرع سبها، عادل النمار، تسجيل سبها 17 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» لمخالطين إلى جانب تسجيل حالة وفاة بمركز العزل الصحي بالمدينة ظهر اليوم.

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه مديرية أمن سبها، فرض حظر كامل للتجول بالمدينة على مدار ساعات اليوم. كما أعلن عميد المجلس البلدي سبها، الشاوش عبدالسلام، الأربعاء، حالة الحجر الصحي العام في المدينة، والبدء في التطبيق الفوري لإجراءات الإغلاق العام بالمدينة.