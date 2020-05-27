«بلدي غريان» يطالب العائدين من السفر بالتوجه لمقر الحجر الصحي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 مايو 2020, 11:40 مساء
شعار بلدية غريان (أرشيفية: الإنترنت)

طالب المجلس البلدي غريان، الأربعاء، مواطني البلدية العائدين من السفر أخيرًا بالتوجه إلى فندق «الرابطة» المخصص للحجر الصحي أو الاتصال بأرقام غرفة الطوارئ التابعة للجنة الطبية وذلك لإجراء الفحوصات الخاصة بالكشف عن فيروس «كورونا المستجد».

ودعا المجلس البلدي غريان مواطني البلدية إلى الالتزام بالإعلان وتنفيذه حرصًا على سلامة الجميع، وذلك حسب بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اقرأ أيضا بلدي غريان يتسلم تجهيزات طبية للوقاية من «كورونا»

وحدد المجلس الأرقام التالية للتواصل: «0922782558، 0944825199، 0914048644، 0916078643، 0242436994».

وفي ذات السياق، قال المجلس البلدي غريان إن الإعلان عن إصابة 20 حالة بفيروس «كورونا المستجد» خلال 24 ساعة يعد تطورًا نوعيًا وتحولًا خطيرًا، يستوجب اتخاذ إجراءات احترازية وتدابير الوقائية للحفاظ «على بلديتنا خالية من فيروس كورونا».

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان استثنائي، الأربعاء، عن تسجيل 20 إصابة جديدة، إلى جانب حالة وفاة بفيروس كرونا المستجد (كوفيد-19) بعد فحص مختبري لنحو 115 عينة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السودان: وفاة المستشارة الخاصة لرئيس مجلس السيادة الانتقالي متأثرة بـ«كورونا»
عربى
إقالة 4 شرطيين أميركيين بعد مقتل شاب أسود ضغط شرطي بركبته على عنقه (فيديو)
دولى
ترامب يهدد بـ«إغلاق» مواقع التواصل الاجتماعي بعد محاولة «تويتر» فرض رقابة على ...
دولى
فرنسا توقف استخدام عقار «هيدروكسي كلوروكين» في علاج مرضى «كورونا المستجد»
دولى
بايرن يضرب دورتموند وينفرد بصدارة الدوري الألماني
رياضة عالمية
الرئاسة التركية: الحل العسكري في ليبيا غير مجد.. وداعمو حفتر يقفون في الجانب ...
ليبيا
جريدة روسية: طائرات «ميغ 29» مجهولة هاجمت أهدافا تركية في المياه الليبية
ليبيا
«أفريكوم»: روسيا نشرت طائرات مقاتلة لدعم «فاغنر» في ليبيا
ليبيا
حميد الشاعري يتصدر مؤشرات البحث بعد حفله على «cbc»
ثقافة وفن
دبلوماسية الصين في عصر كورونا: منقذ عالمي أم «ذئب محارب»؟
دولى
مصرف شمال أفريقيا يحذر عملاءه من حسابات مزورة
ليبيا
دعوى قضائية تلاحق شركة سويسرية متورطة في قضية «الوقود الليبي القذر»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بريطانيا تبدأ تجربة اختبار فحص لـ«كورونا» يستغرق ساعة واحدة