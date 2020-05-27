«بلدي غريان» يطالب العائدين من السفر بالتوجه لمقر الحجر الصحي

شعار بلدية غريان (أرشيفية: الإنترنت)

طالب المجلس البلدي غريان، الأربعاء، مواطني البلدية العائدين من السفر أخيرًا بالتوجه إلى فندق «الرابطة» المخصص للحجر الصحي أو الاتصال بأرقام غرفة الطوارئ التابعة للجنة الطبية وذلك لإجراء الفحوصات الخاصة بالكشف عن فيروس «كورونا المستجد».

ودعا المجلس البلدي غريان مواطني البلدية إلى الالتزام بالإعلان وتنفيذه حرصًا على سلامة الجميع، وذلك حسب بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وحدد المجلس الأرقام التالية للتواصل: «0922782558، 0944825199، 0914048644، 0916078643، 0242436994».

وفي ذات السياق، قال المجلس البلدي غريان إن الإعلان عن إصابة 20 حالة بفيروس «كورونا المستجد» خلال 24 ساعة يعد تطورًا نوعيًا وتحولًا خطيرًا، يستوجب اتخاذ إجراءات احترازية وتدابير الوقائية للحفاظ «على بلديتنا خالية من فيروس كورونا».

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان استثنائي، الأربعاء، عن تسجيل 20 إصابة جديدة، إلى جانب حالة وفاة بفيروس كرونا المستجد (كوفيد-19) بعد فحص مختبري لنحو 115 عينة.