«مكافحة الأمراض» بسبها: تسجيل 17 إصابة جديدة بـ«كورونا» وحالة وفاة

مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مدير عام إدارة الشؤون المالية والإدارية لمركز مكافحة الأمراض فرع سبها، عادل النمار، تسجيل سبها 17 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» لمخالطين إلى جانب تسجيل حالة وفاة بمركز العزل الصحي بالمدينة ظهر اليوم.

وقال النمار في بيان منشور على صفحة بلدية سبها بموقع «فيسبوك» إن نتائج فحص 33 عينة اشتباه بفيروس «كورونا» أظهرت إصابة 17 حالة مخالطة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 18 حالة إصابة، فيما توفت حالة ظهر اليوم بمركز العزل الصحي سبها.

يشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن في وقت سابق اليوم، تسجيل 20 إصابة جديدة، وكذلك حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد فحص مختبري لنحو 115 عينة.

وقال المركز في بيان استثنائي إنه تسلم 69 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و33 عينة من مختبر فرع المركز الوطني بسبها، و13 عينة من مستشفى طرابلس الجامعي، وأوضح أن نتائج الفحص المختبري أكدت سلبية 95 عينة، وإيجابية 20 عينة. وتوزعت العينات الموجبة كالتالي: «2 عينة موجبة جديدة» وعينة واحدة موجبة لعائد من السفر، و«17 عينة موجبة مخالطين».