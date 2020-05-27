إعلان حالة الحجر الصحي العام بسبها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 مايو 2020, 08:17 مساء
شعار بلدية سبها. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن عميد المجلس البلدي سبها، الشاوش عبدالسلام، اليوم الأربعاء، حالة الحجر الصحي العام في المدينة، والبدء في التطبيق الفوري لإجراءات الإغلاق العام بالمدينة.

وأوضح الشاوش في بيان منشور على صفحة بلدية سبها بموقع «فيسبوك»، أن إعلان الحجر الصحي العام بمدينة سبها جاء بعد مشاورات مع وزارة الصحة وجميع القطاعات والجهات المختصة، إلى جانب توصيات مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالمنطقة الجنوبية، وما عرضه من معلومات حول دقة الأوضاع المتعلقة بانتشار وباء «كورونا» بمدينة سبها، لافتًا إلى إصدار قرار بالخصوص في وقت لاحق.

يشار إلى إعلان مديرية أمن سبها في وقت سابق اليوم، فرض حظر كامل للتجول لمدة 24 ساعة، على خلفية معلومات تفيد بزيادة حالات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» في المدينة. ويأتي ذلك في وقت أعلنت لجنة مكافحة فيروس «كورونا المستجد» بمدينة سبها، عن وفاة حالة ضمن حالتين تم اكتشافهما في المدينة أمس الثلاثاء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إقالة 4 شرطيين أميركيين بعد مقتل شاب أسود ضغط شرطي بركبته على عنقه (فيديو)
دولى
ترامب يهدد بـ«إغلاق» مواقع التواصل الاجتماعي بعد محاولة «تويتر» فرض رقابة على ...
دولى
فرنسا توقف استخدام عقار «هيدروكسي كلوروكين» في علاج مرضى «كورونا المستجد»
دولى
بايرن يضرب دورتموند وينفرد بصدارة الدوري الألماني
رياضة عالمية
الرئاسة التركية: الحل العسكري في ليبيا غير مجد.. وداعمو حفتر يقفون في الجانب ...
ليبيا
جريدة روسية: طائرات «ميغ 29» مجهولة هاجمت أهدافا تركية في المياه الليبية
ليبيا
«أفريكوم»: روسيا نشرت طائرات مقاتلة لدعم «فاغنر» في ليبيا
ليبيا
حميد الشاعري يتصدر مؤشرات البحث بعد حفله على «cbc»
ثقافة وفن
دبلوماسية الصين في عصر كورونا: منقذ عالمي أم «ذئب محارب»؟
دولى
مصرف شمال أفريقيا يحذر عملاءه من حسابات مزورة
ليبيا
دعوى قضائية تلاحق شركة سويسرية متورطة في قضية «الوقود الليبي القذر»
ليبيا
منظمة الصحة تعلق تجارب علاج مصابي «كورونا» بـ«هيدروكسي كلوروكين»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«تويتر» يضيف عبارة تحذيرية إلى تغريدة لترامب في سابقة من نوعها