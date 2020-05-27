إعلان حالة الحجر الصحي العام بسبها

شعار بلدية سبها. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن عميد المجلس البلدي سبها، الشاوش عبدالسلام، اليوم الأربعاء، حالة الحجر الصحي العام في المدينة، والبدء في التطبيق الفوري لإجراءات الإغلاق العام بالمدينة.

وأوضح الشاوش في بيان منشور على صفحة بلدية سبها بموقع «فيسبوك»، أن إعلان الحجر الصحي العام بمدينة سبها جاء بعد مشاورات مع وزارة الصحة وجميع القطاعات والجهات المختصة، إلى جانب توصيات مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالمنطقة الجنوبية، وما عرضه من معلومات حول دقة الأوضاع المتعلقة بانتشار وباء «كورونا» بمدينة سبها، لافتًا إلى إصدار قرار بالخصوص في وقت لاحق.

يشار إلى إعلان مديرية أمن سبها في وقت سابق اليوم، فرض حظر كامل للتجول لمدة 24 ساعة، على خلفية معلومات تفيد بزيادة حالات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» في المدينة. ويأتي ذلك في وقت أعلنت لجنة مكافحة فيروس «كورونا المستجد» بمدينة سبها، عن وفاة حالة ضمن حالتين تم اكتشافهما في المدينة أمس الثلاثاء.