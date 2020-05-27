فرض حظر تجول كامل في سبها بعد زيادة حالات الإصابة بـ«كورونا» في المدينة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 مايو 2020, 08:08 مساء
شعار مديرية أمن سبها, (الإنترنت)

أعلنت مديرية أمن سبها، اليوم الأربعاء، فرض حظر كامل للتجول بالمدينة على مدار ساعات اليوم، على خلفية معلومات تفيد بزيادة حالات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد».

وأهابت المديرية في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بمواطني المدينة بضرورة الالتزام بالحظر. ويأتي ذلك في وقت أعلنت لجنة مكافحة فيروس «كورونا المستجد» بمدينة سبها، عن وفاة حالة ضمن حالتين تم اكتشافهما في المدينة أمس الثلاثاء تعدان أول حالتين مسجلتين بمدن الجنوب.

يشار إلى أن مديرية أمن سبها دعت في وقت سابق اليوم، المواطنين فى مدينة سبها وجميع المناطق بالمدينة وأصحاب المحلات التجاريه إلى الالتزام بساعات حظر التجول والابتعاد عن التجمعات والمناسبات الاجتماعيه واتباع الإرشادات الصحيه، لافتة إلى أن ساعات الحظر تبدء من الثانية عشرة ظهرًا وحتى التاسعة من صباح اليوم التالي.

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