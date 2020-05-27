«داخلية الوفاق»: طيران تابع للقيادة العامة قصف مقر شرطة النجدة بمديرية أمن غريان

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 مايو 2020, 08:02 مساء
سيارات شرطة محترقة نتيجة قصف مركز شرطة النجدة بمديرية أمن غريان. (وزارة الداخلية)

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء، إن طيرانا تابعا للقيادة العامة استهدف مقر قسم شرطة النجدة بمديرية أمن غريان، ما أدى إلى احتراق المركبات الآلية، وإحداث أضرار جسيمة بالمقر نتيجة هذا القصف الذي وصفته بـ«الجبان».

وأضافت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذا القصف «لم يكن الأول فقد سبقتهُ عديد الجرائم التي ترتكبها هذه الميليشيات المدعومة من دول خارجية باستهدافها المقار الأمنية، ورجال الشرطة والأمن الذين أوكلت لهم مهام الحفاظ على أمن المواطن وسلامة وحفظ الأمن واستتبابه، وضبط المجرمين والخارجين عن القانون» في إشارة للقوات التابعة للقيادة العامة.

ودانت وزارة الداخلية هذه الأعمال واصفة إياها بـ«الإجرامية الجبانة»، مؤكدة أن «القصف المتعمد والمتكرر على المقار الأمنية التابعة لوزارة الداخلية من قبل» القوات التابعة للقيادة العامة «لن تزيدنا إلا عزماً وإصراراً في تأدية المهام التي كلفنا بها من أجل الحفاظ على أمن البلاد والسهر على راحة المواطنين».

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى تحمل «مسؤولياته تجاه هذه الجرائم التي حرمتها كل الشرائع والمواثيق الدولية والتي ما زالت ترتكب بحق الشعب الليبي ورجال الأمن، باعتبارها جرائم حرب يجب محاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة لينالوا الجزاء العادل على ما اقترفت أياديهم».

ونشرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك» صورا أظهرت حجم الأضرار المادية التي طالت مقر شرطة النجدة بمديرية أمن غريان.

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وأعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات «الكرامة» التابعة لقوات القيادة العامة، الأحد الماضي، أن سلاح الجو التابع للقيادة العامة قصف تمركزات في مدينة غريان.

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