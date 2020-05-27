لودريان: الوضع في ليبيا مزعج للغاية ونواجه موقفا تتحول فيه إلى سورية أخرى

وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان. (الإنترنت)

أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أن الوضع في ليبيا «مزعج للغاية»، محذرا من أن سيناريو سورية يتكرر في هذا البلد، وفق ما نقلته «رويترز».

وقال لودريان اليوم الأربعاء أمام جلسة بمجلس الشيوخ الفرنسي إن الأزمة الليبية «تزداد تعقيدا. نواجه موقفا تتحول فيه ليبيا إلى سورية أخرى».

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كان لودريان أجرى مباحثات هاتفية أمس الثلاثاء، مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، أعاد خلالها الجانبان التأكيد على أهمية العمل على استعادة الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب في ليبيا، وتحقيق تطلعات شعبها، محذرين من مغبة التدخلات الخارجية في الأزمة، حسب بيان الخارجية المصرية.

ويأتي تصريح لودريان بعد إعلان القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، اليوم، وصول 14 طائرة مقاتلة روسية إلى قاعدة الجفرة الجوية لدعم القوات التابعة للقيادة العامة، واعتبار الولايات المتحدة ذلك دليلا على الانخراط الروسي المباشر في الأزمة الليبية.