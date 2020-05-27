«بلدي غات» يوجه ببدء أخذ عينات عشوائية للكشف عن «كورونا»

اجتماع المجلس البلدي غات، 27 مايو 2020، (المكتب الإعلامي للمجلس)

وجه المجلس البلدي غات، اليوم الأربعاء، بالبدء في أخذ عينات عشوائية داخل البلدية، للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وإرسالها إلى المختبر في مدينة سبها لفحصها بجهاز «PCR».

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس على خلفية اكتشاف إصابتين بالفيروس في مدينة سبها، وهما أول حالات تسجل في الجنوب، حسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وناقش الاجتماع الإجراءات الاحترازية التي يجب اتخاذها داخل نطاق البلدية، إذ شدد عميد المجلس قوماني صالح على ضرورة تنسيق الجهود بين قطاعات الدولة المختصة لمواجهة الوباء، وإعداد تقرير يومي عن الأوضاع الصحية، يخطر به المجلس لاتخاذ ما يلزم.

وكشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس الثلاثاء، تفاصيل أول حالتي إصابة بالفيروس في الجنوب الليبي.، موضحا أن الحالتين لشاب عمره 36 عاما، وخالته 55 عاما.

وأضاف أن المعلومات الأولية كشفت أن الحالتين لديهما تاريخ اختلاط بوالدة الشاب المصاب، والتي توفت اليوم بعدما عانت من ارتفاع في درجة حرارة جسمها ولديها تاريخ مرضي سابق بداء السكري.