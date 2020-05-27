بالصور: افتتاح مقر بلدية مصراتة الجديد

مقر بلدية مصراتة الجديد «المبنى التاريخي»، 27 مايو 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

شهدت مدينة مصراتة صباح اليوم الأربعاء، مراسم افتتاح مبنى البلدية المعروف بـ«المبنى التاريخي».

وقص عميد المجلس البلدي مصراتة مصطفى كرواد رفقة أعضاء المجلس ووكيل الديوان شريط الافتتاح، ليكون مقرا دائما للبلدية لتسيير الأعمال الإدارية منه، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

حضر مراسم الافتتاح عدد من مسؤولي القطاعات الخدمية، والشخصيات العامة بالبلدية، وأعيان البلدية، وتخلل الافتتاح تكريم عضو المجلس المحلي السابق عطية الدريني لدوره في استكمال مشروع صيانة المبنى، وتكريم أعضاء جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية لتعاونهم مع المجلس البلدي.

جانب من مراسم الافتتاح وعزف الفرقة الموسيقية بالبلدية

قص شريط افتتاح المقر

جانب من المشاركين في الفعالية