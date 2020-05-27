برلماني روسي ينفي إرسال بلاده عسكريين إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 مايو 2020, 01:33 مساء
النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير دزاباروف، (أ{شيفية: الإنترنت)

نفى برلماني روسي، اليوم الأربعاء، إرسال بلاده عسكريين إلى ليبيا.

وقال النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير دزاباروف، إن المجلس، وهو الجهة الأعلى في البرلمان، لم يتلق طلبا للموافقة على هذا الأمر، حسب ما نقلته وكالة الأنباء «رويترز» عن وكالة «إنترفاكس» الروسية.

وأمس الثلاثاء، أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» أن موسكو «نشرت طائرات مقاتلة في ليبيا من أجل تقديم الدعم الجوي لمجموعة فاغنر» التي تقاتل مع قوات القيادة العامة.

كما سبق أن أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوجود «مواطنين» روس في ليبيا «لكنهم لا يمثلون مصالح الدولة الروسية ولا يحصلون علي أموال من دولتنا»، وذلك في رده على سؤال حول مشاركة مقاتلين روس في الحرب الليبية من شركة «فاغنر» خلال مؤتمر صحفي عقده مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في موسكو، 11 يناير الماضي.

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