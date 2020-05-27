بالصور: رصد أضرار بمكونات الشبكة الكهربائية في مشروع الهضبة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 مايو 2020, 12:55 مساء
مبنى محطة كهرباء 30 سيدي حسين في مشروع الهضبة جنوب طرابلس، 26 مايو 2020، (شركة الكهرباء)

رصدت الشركة العامة للكهرباء بعض الأضرار التي لحقت بمكونات الشبكة الكهربائية في مشروع الهضبة جنوب طرابلس.

جاء ذلك خلال زيارة دائرة الإعلام إلى المنطقة أمس الثلاثاء، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

ونشرت صفحة الشركة صورا تظهر احتراق كوابل كهرباء، أشارت إلى أنها خاصة بمحطة 30 سيدي حسين، إضافة إلى أضرار لحقت بمحطة 11  كلاب الأثر.

وفي مؤتمر صحفي أخير، أكد مسؤولو الشركة أن الاشتباكات المسلحة حول العاصمة طرابلس وفي بعض المناطق سبب في المشكلات التي تعاني منها الشبكة، والتي تؤدي إلى الإظلام التام أحيانا وكثير من الانقطاعات، فضلا عن موجة الحر التي مرت بها البلاد في الأيام الأخيرة، والتي سببت زيادة الاستهلاك في تشغيل المكيفات والمبردات وخلافه، وكذلك ضعف بنية الشبكة الكهربائية، وعدم إجراء الصيانات اللازمة لها بشكل مستمر وفي التوقيتات المحددة.

كوابل كهرباء متهالكة أمام المحطة
الكوابل تالفة تماما
أضرار بالغة لحقت بمبنى محطة 11 كلاب الأثر في مشروع الهضبة
تضرر أحد المحولات داخل المحطة
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