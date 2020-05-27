رئيس قسم العزل زليتن يوضح تفاصيل اكتشاف أول 3 إصابات بـ«كورونا» في المدينة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 مايو 2020, 12:15 مساء
رئيس قسم العزل زليتن، عبدالله بن قيلة، 26 مايو 2020، (بلدية زليتن)

كشف رئيس قسم العزل زليتن، عبدالله بن قيلة، تفاصيل تسجيل أول ثلاث حالات إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في المدينة.

وقال إن القسم وجه الدعوة إلى جميع العائدين من الخارج أخيرا، من أجل إجراء تحليل تأكيدي للكشف عن الفيروس، واستجاب الكثيرون لتلك الدعوة، مشيرا إلى التأكد من إصابة ثلاثة منهم بعد إجراء الفحص مرتين، حسب تصريحاته في مقطع فيديو على صفحة بلدية زليتن بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وأشار بن قيلة إلى أن المصابين يتلقون العلاج في القسم، وحالتهم مستقرة، موضحا أنه أخذت عينات من مجموعة أولى من المخالطين لهم، وعددهم 50 شخصا، وجميعهم جاءت نتائجهم سلبية، وينتظر نتائج التحليل لـ40 شخصا آخرين.

اقرأ أيضا: استقرار حالة المصابة بـ«كورونا» في سبها

وقال إنه يجب عدم التهاون أو التراخي في الالتزام بإجراءات الوقاية والحجر الصحي، وتنفيذ توصيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض الخاصة بالتباعد الاجتماعي، مؤكدا أنه لم يتم تجاوز مرحلة الخطر بعد.

يذكر أن سبها سجلت، أمس الثلاثاء، أول إصابتين بالفيروس، وهما أول حالتين تكتشفان في الجنوب، إحداهما توفيت، بينما الأخرى مستقرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايرن يضرب دورتموند وينفرد بصدارة الدوري الألماني
رياضة عالمية
الرئاسة التركية: الحل العسكري في ليبيا غير مجد.. وداعمو حفتر يقفون في الجانب ...
ليبيا
جريدة روسية: طائرات «ميغ 29» مجهولة هاجمت أهدافا تركية في المياه الليبية
ليبيا
«أفريكوم»: روسيا نشرت طائرات مقاتلة لدعم «فاغنر» في ليبيا
ليبيا
حميد الشاعري يتصدر مؤشرات البحث بعد حفله على «cbc»
ثقافة وفن
دبلوماسية الصين في عصر كورونا: منقذ عالمي أم «ذئب محارب»؟
دولى
مصرف شمال أفريقيا يحذر عملاءه من حسابات مزورة
ليبيا
دعوى قضائية تلاحق شركة سويسرية متورطة في قضية «الوقود الليبي القذر»
ليبيا
منظمة الصحة تعلق تجارب علاج مصابي «كورونا» بـ«هيدروكسي كلوروكين»
دولى
السفارة الأميركية: نفتخر بالشراكة مع حكومة الوفاق والمستعدين لحماية الحرية ...
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل الملك الزاهد محمد إدريس السنوسي
ثقافة وفن
«داخلية الوفاق» تقرر إعادة تسمية مركزي شرطة في العاصمة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«نيويورك تايمز» تخصص صفحتها الأولى لضحايا «كورونا»