رئيس قسم العزل زليتن يوضح تفاصيل اكتشاف أول 3 إصابات بـ«كورونا» في المدينة

رئيس قسم العزل زليتن، عبدالله بن قيلة، 26 مايو 2020، (بلدية زليتن)

كشف رئيس قسم العزل زليتن، عبدالله بن قيلة، تفاصيل تسجيل أول ثلاث حالات إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في المدينة.

وقال إن القسم وجه الدعوة إلى جميع العائدين من الخارج أخيرا، من أجل إجراء تحليل تأكيدي للكشف عن الفيروس، واستجاب الكثيرون لتلك الدعوة، مشيرا إلى التأكد من إصابة ثلاثة منهم بعد إجراء الفحص مرتين، حسب تصريحاته في مقطع فيديو على صفحة بلدية زليتن بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وأشار بن قيلة إلى أن المصابين يتلقون العلاج في القسم، وحالتهم مستقرة، موضحا أنه أخذت عينات من مجموعة أولى من المخالطين لهم، وعددهم 50 شخصا، وجميعهم جاءت نتائجهم سلبية، وينتظر نتائج التحليل لـ40 شخصا آخرين.

اقرأ أيضا: استقرار حالة المصابة بـ«كورونا» في سبها

وقال إنه يجب عدم التهاون أو التراخي في الالتزام بإجراءات الوقاية والحجر الصحي، وتنفيذ توصيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض الخاصة بالتباعد الاجتماعي، مؤكدا أنه لم يتم تجاوز مرحلة الخطر بعد.

يذكر أن سبها سجلت، أمس الثلاثاء، أول إصابتين بالفيروس، وهما أول حالتين تكتشفان في الجنوب، إحداهما توفيت، بينما الأخرى مستقرة.