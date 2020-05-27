أحوال الطقس اليوم: اعتدال الأجواء على مناطق الشمال والوسط

طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال الطقس على مناطق الشمال والوسط، بينما تميل درجات الحرارة للارتفاع نسبيا على الجنوب، مع فرصة سقوط أمطار في الجنوب الغربي.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى على جميع المناطق بين 24 و38 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 24 و29 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مراده

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 23 و28 درجة مئوية، وتصل إلى 32 على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 34 و38 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو

السماء صافية بوجه عام، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 34 و37 درجة مئوية.