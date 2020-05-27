ضبط قاتل طفل في غريان

مرتكب جريمة قتل طفل في غريان، 26 مايو 2020، (داخلية الوفاق)

تمكن أفراد مركز شرطة أبو غيلان التابع لمديرية أمن غريان من ضبط المتورط في جريمة قتل طفل في المدينة.

وقبض رجال الأمن على المجني عليه، الذي ارتكب جريمته في منطقة تغسات، واتخذت جميع الإجراءات القانونية معه، وأحيل إلى النيابة العامة، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وفي سياق آخر، أشارت الوزارة إلى ضبط أعضاء مركز شرطة انجيلة ثلاثة أشخاص متورطين في جرائم سرقة الأسلاك الكهربائية في نطاق مديرية أمن الجفارة.

وكان المتهمون على متن سيارة، وبحوزتهم كمية من الأسلاك الكهربائية التي سرقوها من أماكن مختلفة، وقد اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأحيلوا إلى النيابة.