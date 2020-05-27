وقف المناسبات الاجتماعية وغلق الأسواق في منطقة الجديد بسبها

اجتماع المجلس الاجتماعي الجديد. 26 مايو 2020. (بوابة الوسط)

أعلن المجلس الاجتماعي لمنطقة الجديد بسبها عن وقف المناسبات الاجتماعية، وإغلاق الأسواق والمحلات التجارية وكذلك إغلاق سوق الخضراوات.

ولفت المجلس الاجتماعي في بيان اليوم، أن هذه الإجراءات تأتي مع ظهور إحدى الحالات المصابة بفيروس كورونا، فى الدائري لمنطقة الجديد بسبها.

شاب وخالته.. «مكافحة الأمراض» يكشف تفاصيل إصابة حالتين بفيروس كورونا بالجنوب

حظر تجول من 12 ظهرا للتاسعة صباحا في سبها بعد ظهور حالتي إصابة بـ«كورونا»

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن الثلاثاء عن ظهور حالتي إصابة بفيروس كورونا ببلدية سبها، كأول حالتي إصابة بالجنوب الليبي.