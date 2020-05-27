إعلان حظر تجول جزئي في بلدية الشاطئ

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأربعاء 27 مايو 2020, 12:58 صباحا
مقر مديرية أمن الشاطئ. (الإنترنت)

أعلنت مدير أمن الشاطئ واللجنة الرئيسية لمجابهة فيروس كورونا بالبلدية، بدء حظر تجول من اليوم الأربعاء من الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى التاسعة صباحا.

ويستنى من ذلك رجال الأجهزة الأمنية والحرس البلدي وشركة النظافة والكهرباء والعاملين بقطاع الصحة والصيدليات، خسب بيان نشر على صفحة المجلس البلدي براك الشاطئ.

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ولفت البيان إلى إمكانية فتح محال المواد الغذائية والمخابز من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا، مطالبا المواطنين بقضاء وحوائجهم خلال هذه الفترة وهي ثلاث ساعات فقط يوميا، وبعد ذلك عليهم التزام البيوت وعدم الخروج منها، لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وخاصة بعد تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا بمدينة سبها ووجود مخالطين لهم من منطقة محروقة الشاطئ .

وتمنى البيان، من المواطنين التعاون مع رجال الامن والحرس البلدي والتقيد بالتعليمات الصادرة بالخصوص.

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