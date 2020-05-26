«صحة الموقتة» تطالب باتخاذ الإجراءات الاحترازية المشددة في بلدية سبها

وزير الصحة بالحكومة الموقتة سعد عقوب. (أرشيفية: الإنترنت)

دعا وزير الصحة بالحكومة الموقتة، عضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الدكتور سعد عقوب، رئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية الطبية في سبها، لتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وطالب عقوب، في بيان للوزارة اليوم، المواطنين بضرورة الحرص على النظافة الشخصية والبعد عن الزحام والتجمعات والأماكن التى تفتقد للتهوية الجيدة لتلافى أى عدوى محتملة للفيروسات بما فيها كورونا، مع ضرورة تجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليد واستخدام المناديل عند السعال والعطس والتخلص منها فى سلة النفايات ثم غسل الأيدى جيدا، مع ضرورة التبليغ العاجل عن أي حالة اشتباه تحمل أعراض فيروس كورونا المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة وجفاف الحلق والسعال الجاف.

«مكافحة الأمراض» يعلن تسجيل إصابتين جديدتين بـ«كورونا»

يأتي ذلك بعدما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الثلاثاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس «كورونا المستجد»، في سبها كأول حالتي إصابة بالجنوب.

وشدد عقوب، علي اللجنة الاستشارية الطبية وفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة، ضرور توخي الحيطة والحذر لكافة الكوادر الصحية للوقاية من فيروس كورونا ومتابعة كافة المخالطين وحجر المنطقة التي سجلت بها الحالتين، ورفع درجة الاستعداد القصوي لدي فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة.

ودعا وزير الصحة المواطنين إلى مزيد من التعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتطبيق إجراءات الحجر المنزلي للوقاية من الفيروس لضمان سلامة الموقف الصحي في ليبيا، كما أوصي المواطنين والجهات العامة والخاصة ذات العلاقة، بوضع خطتها لوقف كل المعارض الثقافية ومنع إقامة المناسبات الرسمية أو الاجتماعية، تجنباً لتوفير أسباب العدوى بين الأشخاص.

وأكد أهمية تجنب الاحتكاك بالمشتبة فى إصابتهم بأى عدوى والحرص على ارتداء الكمامات في أماكن التجمعات المتمثلة بالمصارف والأسواق العامة خلال فترات التجوال، مشيرًا إلى أنه يحمل منفعة محتملة كـ«إجراء احترازي لمنع انتشار المرض».