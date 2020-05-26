دخول حالة لمقر العزل وأخرى في المنزل.. كيف تم عزل حالتي الإصابة بفيروس كورونا في الجنوب؟

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الثلاثاء 26 مايو 2020, 11:15 مساء
مقر العزل الصحي بسبها, (أرشيفية: بوابة الوسط)

قال مدير مقر العزل الصحي بسبها على السعيدي، إن المركز تسلم اليوم الثلاثاء، حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا، من بين الحالتين المصابتين في المدينة، مضيفا أنها للمرأة البالغة من العمر 55 عاما، وحاليا هي فى مقر العزل الصحي وتحت الإشراف الطبي.

وبحسب تصريحات إلى «بوابة الوسط»، فإن وضع الحالة مستقر، أما الحالة الأخرى فلشاب يبلغ من العمر 35 عاما ومعزول فى المنزل.

حظر تجول من 12 ظهرا للتاسعة صباحا في سبها بعد ظهور حالتي إصابة بـ«كورونا»

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت مديرية أمن سبها، حظر التجول على المواطنين من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 9 صباحًا اعتبارا من صباح الغد ولمدة أسبوعين.

وأوضحت المديرية أن القرار يأتي بعد اكتشاف حالتي إصابة بفيروس «كورونا» بالمدينة أعلن عنهما المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم.

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