مديرية أمن سبها تعلن المجالات المستثناة من حظر التجول

شعار مديرية أمن سبها, (الإنترنت)

أعلنت مديرية أمن سبها، اليوم الثلاثاء، عن المحال والمجالات المستثناة من حظر التجول الجزئي الذي أعلنته المديرية اليوم، بعد ظهور حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم.

وأوضحت المديرية في بيان اليوم، استثناء العاملين بالقطاع الصحي، ورجال الأمن والحرس البلدي وشركة النظافة العامة، والصيدليات وفرق الهلال الأحمر من الحظر، على أن تفتح المحال الصغيرة، والمخابز من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا للسماح للمواطنين بقضاء حوائجهم.

حظر تجول من 12 ظهرا للتاسعة صباحا في سبها بعد ظهور حالتي إصابة بـ«كورونا»

وقبل قليل أعلنت مديرية أمن سبها، حظر التجول على المواطنين من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 9 صباحًا اعتبارا من صباح الغد ولمدة أسبوعين.

ولفت البيان إلى أن هذه الإجراءات تأتي بعد الإعلان عن إصابة حالتين بفيروس كوروتا بمدينة سبها حسب ما أعلنه المركز الوطني لمكافحة الأمراض.