لجنة مكافحة «كورونا» في غات تعلن نتائج تحاليل 4 حالات اشتباه

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الثلاثاء 26 مايو 2020, 07:59 مساء
مستشفى غات العام، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت لجنة الطوارئ لمكافحة وباء «كورونا» في بلدية غات نتائح تحاليل عينات أربع حالات اشتباه بالإصابة بالفيروس.

وأوضحت اللجنة في بيان، أنها أرسلت العينات إلى المختبر بمدينة سبها، أمس الإثنين، وتبين أن جميعها سلبية وخالية من الفيروس.

وكشفت إدارة الخدمات الصحية سبها، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في المدينة، إحداهما توفيت، وبذلك سجل الجنوب أول إصابتين بالوباء.

وأشارت إلى أن الحالتين ليستا لعائدين من السفر، مضيفة أنها ستتقصى سلسلة المخالطين عبر فريق الرصد وتتبع حلقة العدوى، كما طالبت المواطنين بالثبات وعدم الجزع، والتقيد بالحجر الصحي والإجراءات الاحترازية.

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