رئاسة أركان «قوات الوفاق» تخصص أرقاما للإبلاغ عن الأجسام الغريبة في مناطق الاشتباكات

لغم عثرت عليه قوات حكومة الوفاق في أحد الأحياء جنوب طرابلس، 22 مايو 2020، (بركان الغضب)

خصصت رئاسة الأركان العامة لقوات حكومة الوفاق أرقام اتصال للإبلاغ عن الأجسام الغريبة أو المشبوهة في مناطق الاشتباكات، وهي: «0921170704،

0921170705، 0921170706، 0912502387، 0912502374، 0912502736».

ودعت المواطنين حال عودتهم إلى منازلهم، إلى عدم لمس أو تحريك تلك الأجسام والإبلاغ عنها، حسب بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بحكومة الوفاق، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

ويوم السبت الماضي أعلن الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو، تكليف الشرطة العسكرية والهندسة العسكرية بإغلاق الأحياء التي سيطرت عليها «قوات الوفاق» بمحاور القتال أمام الجميع، وعدم السماح للمواطنين بدخولها «مهما كانت الأسباب».

ولفت قنونو إلى مصرع مدنيين اثنين يوم الجمعة الماضي، بعد رجوعهما لتفقد منزليهما بمنطقتي صلاح الدين والمشروع جنوب طرابلس، إثر انفجار ألغام فيهما.