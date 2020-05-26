بالصور: حملة لتنظيف شوارع غريان ويفرن

عاملون في شركة الخدمات العامة خلال رفعهم القمامة من أحد شوارع غريان، 25 مايو 2020، (صفحة المجلس البلدي على فيسبوك)

نفذت شركة الخدمات العامة حملة لتنظيف ورفع القمامة من شوارع مدينتي غريان ويفرن.

ووجهت بلدية يفرن، الشكر إلى الشركة، منوهة بأن أفرادها بدؤوا في تنظيف شوارع يفرن في ثاني أيام العيد أمس الإثنين، حسب بيان على صفحتها بموقع «فيسبوك»، حيث نشرت صورًا للعاملين بالشركة وهم يزيلون القمامة من الطرقات.

ودعت البلدية المواطنين إلى تقديم يد العون إلى العاملين في الشركة، وتذليل الصعوبات أمامهم عبر وضع القمامة في الصناديق والأماكن المخصصة لها، وعدم إشعال النار بها.

حملة لرفع القمامة في غريان

وبالمثل تواصلت أعمال النظافة بشوارع وأحياء مدينة غريان، حيث قام عاملو شركة الخدمات العامة برفع كميات من المخلفات الإثنين، بينما حث المكلف بملف النظافة ببلدية غريان، ناجي الزحاف، أصحاب المحلات على ضرورة التعاون وتخصيص أماكن معروفة لوضع القمامة الخاصة بهم، حتى يتمكن عمال النظافة من رفعها، حسب بيان المجلس البلدي غريان على صفحته في «فيسبوك».

ويذكر أن الشركة العامة للخدمات استأنفت أعمالها في عدد من شوارع وأحياء غريان منذ منتصف شهر رمضان الماضي.

شاحنة قمامة في غريان

معدات لرفع القمامة في بلدية يفرن

قمامة متراكمة في أحد شوارع يفرن