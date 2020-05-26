قنونو يعلن اقتحام تمركزات للقيادة العامة في 3 محاور جنوب العاصمة

شعار عملية «بركان الغضب»، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الناطق الرسمي باسم قوات الوفاق العقيد محمد قنونو، اليوم الثلاثاء، اقتحام تمركزات كانت تحت سيطرة قوات القيادة العامة في 3 محاور عسكرية جنوب العاصمة طرابلس.

وأوضح، في منشور للمركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب»، أن قوات حكومة الوفاق «تعزّز مواقعها و تقتحم تمركزات مهمة في محاور الكازيرما و الخلة و عين زارة». فيما لم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من صحة هذه التطورات من مصدر مستقل.

وأفاد شهود عيان بتجدد الاشتباكات بين قوات حكومة الوفاق وقوات القيادة العامة في محاور عين زارة وطريق المطار. وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلنت عملية «بركان الغضب» أن قوات تابعة لحكومة الوفاق دمرت ثلاث آليات مسلحة بمحور الكازيرما، جنوب العاصمة طرابلس.