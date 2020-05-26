«تعليم الموقتة» تعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لوضع خطة عودة الدراسة

وزير التعليم في الحكومة الموقتة فوزي بومريز، (أرشيفية: صفحة الوزارة على فيسبوك)

قال وزير التعليم في الحكومة الموقتة فوزي بومريز إن الوزارة ستعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل لوضع خطة استئناف الدراسة للعام الدراسي 2019 - 2020.

وأشار بومريز إلى أن الاجتماع سيأتي بعد استلام الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها لعودة الدراسة، الواردة من رئيس اللجنة الاستشارية لمجابهة جائحة «كورونا» التابعة للحكومة الموقتة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وسبق أن عقدت الوزارة سلسلة من الاجتماعات منذ تعليق الدراسة كان آخرها مع لجنة مواجهة جائحة «كورونا»، لدراسة إمكانية عودة الدراسة والوضع البيئي والصحي.

ومن المقرر أن تستأنف الدراسة في جامعة بنغازي، يوم الأحد المقبل الموافق 31 مايو الجاري.

جاء ذلك بعد سلسلة من الاجتماعات لمناقشة خطط استئناف الدراسة، وأن تراعى معايير جودة العملية التعليمية ومخرجاتها، وتعويض فترة الإيقاف التي فرضتها أزمة جائحة فيروس «كورونا المستجد»، ومدى مراعاة هذه الخطط الوعاء الزمني للمقررات الدراسية، وفق برامجها الأكاديمية وأهدافها التعليمية، وكذلك ظروف الطلبة والمحافظة على درجة تحصيلهم العلمي.