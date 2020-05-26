منفذ رأس اجدير يعلن دخول 1965 مواطنا خلال أسبوع

منفذ رأس إاجدير. (أرشيفية: الإنترنت)

قال مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ رأس اجدير البري، مختار المنصوري، إن إجمالي عدد المواطنين الليبيين الذين دخلوا أخيرًا عبر المنفذ بلغ 1965 مواطنًا منذ الثامن عشر من مايو حتى الخامس والعشرين من الشهر ذاته.

ونقل مكتب الإعلام والتوثيق بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عن المنصوري قوله: «إن إجمالي عدد المواطنين الليبيين الذين دخلوا عبر المنفذ خلال أول أيام عيد الفطر المبارك بلغ 616 مواطنًا، بينما دخل 183 مواطنًا في اليوم الثاني».

وأشار إلى وجود تنسيق مسبق مع الجانب التونسي والتأكد من أن كافة المواطنين لديهم إجراءات تثبت إتمامهم فترة الحجر الصحي، وتحاليل تثبت خلوهم من فيروس «كورونا»، قبل دخولهم ليبيا عبر المنفذ.

يشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سجَّل في وقت سابق حالة واحدة فقط مصابة بفيروس «كورونا» قادمة من دولة تونس، وعلى أثرها قامت فرق الرصد والتقصي بالمركز بمتابعة المخالطين للحالة والتأكد من خلوهم من فيروس «كورونا».