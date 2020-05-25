بالصور.. السراج يتفقد الجرحى والمصابين بمستشفى أبوسليم ومصحة الاستقلال

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 مايو 2020, 11:10 مساء
فائز السراج مع الجرحى بمستشفى أبو سليم, 25 مايو 2020. (المجلس الرئاسي)

تفقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، مساء اليوم الإثنين، الجرحى والمصابين من قوات الوفاق والقوة المساندة، والمدنيين جراء المعارك ضد قوات القيادة العامة وقصف الأحياء السكنية، الذين يتلقون العلاج بمستشفى أبوسليم ومصحة الاستقلال بالعاصمة طرابلس، للاطمئنان على أحوالهم ومتابعة علاجهم.

وبحسب بيان للمجلس الرئاسي اليوم، رافق السراج خلال الزيارة كل من آمر منطقة طرابلس العسكرية اللواء عبدالباسط مروان، ونائب رئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء إبراهيم الصادق الشقف، ووكيل عام وزارة الصحة دكتور محمد الهيثم.

واطلع السراج خلال الزيارة على الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، كما قام رفقة مديرة المستشفى عائشة الحبيشي بجولة في أقسام العمليات والأشعة والعلاج الطبيعي بمستشفى أبو سليم الجاهزة للتسليم والتي خصصت للجرحى والمصابين، إذ تعرضت هذه الأقسام في وقت سابق لأضرار نتيجة للقصف من قبل قوات القيادة العامة.

وخلال جولته بمصحة الاستقلال زار السراج طفلة عائلة منكوبة تسبب القصف على منزلها بمنطقة الكريمية بوفاة الأب والأخت وإصابة الأم، وأصدر تعليماته بمباشرة إجراءات سفرها فور استقرار حالتها الطبية، كما وجه بضرورة العناية الفائقة بالجرحى والمصابين وتسفير من تستدعي حالته ذلك.

وأثنى السراج على الطواقم الطبية والإدارية في المستشفيين، لما يبذلونه من جهود كبيرة للعناية بالجرحى والمصابين في هذه الظروف الصعبة والمصيرية، وفق البيان.

وبعد انتهاء زيارته مصحة الاستقلال توجه السراج إلى ميدان الشهداء لمتابعة عمل الأجهزة والدوريات المكلفة بحفظ الأمن، وتنفيذ إجراءات حظر التجول لمنع انتشار وباء كورونا، وكان في استقباله رئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء رشيد الرجباني وعدد من المسؤولين الأمنيين.

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