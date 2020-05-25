بالصور: نقل العائدين إلى بنغازي من تونس للحجر الصحي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 مايو 2020, 06:15 مساء
نقل العائدين من تونس في بنغازي إلى مقرات الحجر الصحي، 24 مايو 2020، (وال بنغازي)

بدأت فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة التابعة للغرفة المركزية بإدارة الخدمات الصحية بنغازي اتخاذ إجراءاتها حيال المواطنين العائدين من تونس، بعد نقلهم إلى مقر الحجر الصحي.

ووصل المواطنون إلى مطار بنينا الدولي أمس الأحد، حيث استوفوا إجراءات مكتب الرقابة الصحية الدولية بالمطار، وتسكينهم بالمواقع المخصصة للحجر الصحي في بنغازي، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية في بنغازي اليوم الإثنين.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت غرفة فرق الرصد في بنغازي خروج مجموعة أخرى من المواطنين الخاضعين للحجر الصحي بعد أن أكملوا 14 يومًا، وهي المدة المقررة للتأكد من خلوهم من الفيروس.

وأشارت الغرفة إلى أن إجمالي المواطنين الذي أكملوا المدة المقررة للحجر الصحي، حتى الثلاثاء، بلغ 386 مواطنًا ومواطنة في 6 مواقع، وهي فندق «أصول الضيافة» وموقع «رأس المنقار» ومنتجع «الماسة»، ونزل «الراحة» وفندق «بنغازي» وفندق «النجمة الذهبية».

سيارتا إسعاف خصصتا لمرافقة العائدين.
أحد أفراد فريق التقصي خلال تقديمه لتعليمات الوقاية لإحدى العائدات.
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