السيسي ورئيس وزراء اليونان: التدخل الأجنبي يزيد الأزمة الليبية تعقيدا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 مايو 2020, 05:20 مساء
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، (أرشيفية: الإنترنت)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس رفضهما تدخل أطراف خارجية في الأزمة الليبية، مشيرين إلى أن هذا التدخل «لم يزد القضية إلا تعقيدًا، ولا يحقق سوى المنفعة الذاتية لتلك الأطراف على حساب حقوق ليبيا وشعبها وإرادته الحرة».

وأشار الطرفان إلى أن الوضع في ليبيا « يهدد أمن واستقرار منطقة الجوار الإقليمي الليبي بأسرها امتدادًا لأوروبا»، ما يحتم تكاتف جهود المجتمع الدولي من خلال دعم المساعي الأممية لحل الأزمة، وتنفيذ مخرجات عملية برلين لتسوية القضية، حسب بيان الناطق باسم الرئاسة المصرية، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

اقرأ أيضًا: مصر وفرنسا واليونان وقبرص والإمارات يدينون التدخل التركي في ليبيا

وتطرق الاتصال إلى المواقف والمصالح المشتركة بين البلدين في منطقة شرق المتوسط، مع التشديد على تعزيز آفاق التعاون بين دول منتدى غاز شرق المتوسط في مجال الطاقة والغاز، وتحويل الموارد الكامنة في المنطقة لفرص استثمارية لصالح الشعوب والأجيال القادمة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عودة الحياة إلى طبيعتها في فلسطين بعد انحسار «كورونا»
عربى
فحوصات الدوري الإنجليزي تكشف مزيدا من إصابات «كورونا»
رياضة عالمية
المفكر التونسي يوسف الصديق: يجب تغيير طرق التفكير بعد زمن «كورونا»
ثقافة وفن
أداء صلاة عيد الفطر بإجراءات احترازية في تاجوراء
ليبيا
عيد الفطر في الجنوب: صلوات وحلويات وتهانٍ رغم المخاوف من «كورونا»
ليبيا
حظر تام بأول أيام عيد الفطر في طرابلس
ليبيا
وزير الخارجية الصيني يحذر من اقتراب بكين وواشنطن من «حافة حرب باردة جديدة»
دولى
ترامب يدعو لـ«التهدئة سريعا» في ليبيا خلال اتصال مع إردوغان
ليبيا
صنع الله: الجنوب عاد للعصر الحجري بجمع الحطب للطهي لتعذر إيصال الوقود لهم
ليبيا
ارتفاع معدل الإصابات والوفيات بفيروس «كورونا» في الولايات المتحدة
دولى
جدد دعوته لمجلس رئاسي جديد.. عقيلة صالح يطالب بخفض 20% ممن يزيد راتبه على 3 آلاف...
ليبيا
ترامب وإردوغان يتفقان على مواصلة التعاون العسكري والسياسي في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هاشتاغ «#دعوة_للقراءة» يجتاح «فيسبوك»