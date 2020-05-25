«مكافحة الأمراض سبها» يحصل على جهاز يجري تحليل «كورونا» في 45 دقيقة

جهاز جديد تسلمه مركز مكافحة الأمراض فرع سبها للكشف عن فيروس كورونا، 25 مايو 2020، (بوابة الوسط)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فرع سبها، حصوله على جهاز حديث يجري التحليل الخاص بالكشف عن فيروس «كورونا المستجد» خلال 45 دقيقة.

وقال الفرع، في بيان اليوم الإثنين، إنه تسلم جهازًا من الإدارة العامة لفحص عينات السل الرئوي، جرى تحديثه من قبل الشركة المصنعة ليتمكن من اكتشاف فيروس «كورونا»، مشيرًا إلى تدريب الفنيين لإجراء التحاليل الخاصة بالوباء.

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وأوضح البيان آلية الفحص، إذ تجمع العينة البيولوجية للمريض من خلال أخذ مسحة من الأنف، ثم وضعها في أنبوب يحتوي على كواشف اختبار، وتوضع بعد ذلك في الجهاز، الذي يحدد ما إذا كان المرء قد أُصيب بفيروس «كوررونا» أم لا خلال 45 دقيقة.

يذكر أن إدارة الخدمات الصحية بسبها التابعة لحكومة الوفاق سلمت الفرع منذ فترة، جهاز «pcr» من أجل كشف حالات الاشتباه بفيروس «كوررونا».