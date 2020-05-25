جامعة بنغازي تناقش خطط استئناف الدراسة الأحد المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 مايو 2020, 03:35 مساء
اجتماع في جامعة بنغازي لمناقشة استئناف الدراسة، 21 مايو 2020، (وال بنغازي)

ناقشت جامعة بنغازي، في سلسلة اجتماعات، الخطط الموضوعة من أجل استئناف الدراسة يوم الأحد المقبل، الموافق 31 مايو الجاري.

وتناولت الاجتماعات بحث مراعاة تلك الخطط معايير جودة العملية التعليمية ومخرجاتها، وتعويض فترة الإيقاف التي فرضتها أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، ومدى مراعاة هذه الخطط الوعاء الزمني للمقررات الدراسية، وفق برامجها الأكاديمية وأهدافها التعليمية، وكذلك ظروف الطلبة والمحافظة على درجة تحصيلهم العلمي، حسب بيان وكالة الأنباء الليبية في بنغازي، السبت الماضي.

وتناول الاجتماع الأخير طرح مشكلات الكليات، وما تُعاني منه من نقص في الإمكانات المادية والبشرية التي لها تأثير سلبي على تحقيق جودة العملية التعليمية، ووقوفها عاجزة عن توفير أدنى معايير ومتطلبات الجودة وضمانها، خاصة في ظل هذه الأزمة وما فرضته من تحديات، لمواصلة العملية التعليمية في فترة الصيف.

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وتطرق إلى ظروف البنية التحتية للجامعة بعد الدمار والخراب الذي لحق بها في السنوات الماضية، والتي سيتم فيها مراسلة رئيس الجامعة بكل الاحتياجات والمتطلبات، من أجل استمرار العملية التعليمية وتحقيق جودتها، وذلك من أجل عقد اجتماع عاجل الطارئ، لمناقشة هذا التقرير، وأخذ التدابير الاستباقية المناسبة لضمان سيّر العملية التعليمية.

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