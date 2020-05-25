ضبط تاجر مخدرات في منطقة الوحيشي ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 مايو 2020, 03:00 مساء
متهم بالتورط في تجارة المخدرات بمنطقة الوحيشي ببنغازي، 25 مايو 2020، (مديرية أمن بنغازي)

ضبط قسم شرطة النجدة بمديرية أمن بنغازي، اليوم الإثنين، تاجر مخدرات في منطقة الوحيشي بالمدينة.

وقبض رجال الأمن على الشخص متلبسا خلال بيعه المخدرات، حيث عثر معه على كميات منها، وقد اعترف بما نسب إليه، واتخذت معه الإجراءات القانونية، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعئ فيسبوك.

وكان رجال المديرية وجهوا ضربة قوي لتجارة المخدرات والأقراص المهلوسة، إذ ضبطوا ثلاثة من المتورطين في تلك الأعمال غير المشروعة في منطقة بوهديمة، أمس الأحد، إذ أوضحت المديرية أن أحدهم ينتمي لتشكيل عصابي خطير، يتخصص في السلب والسطو المسلح والسرقة، وقد تورط في سرقة خزينة بها مليون دينار من منزل مواطن بمنطقة بالعون.

وقبض رجال الأمن على هذا الشخص، الذي اعترف على زميليه، ليتم ضبطهما في منطقة الليثي، واعترف أحدهما بأن كشك المخدرات الذي يعمل فيه يدر ربحا يقدر بنحو 40 ألف دنيار يوميًّا تقريبًا، فيما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة أوراق المحضر والموقوفين إلى النيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات.

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