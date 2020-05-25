«داخلية الوفاق» تقرر إعادة تسمية مركزي شرطة في العاصمة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 مايو 2020, 02:28 مساء
وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا. (الإنترنت)

أصدر وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، اليوم الإثنين، قرارًا بإعادة تسمية مركزي شرطة في العاصمة طرابلس. 

وأشارت الصفحة الرسمية لمديرية أمن طرابلس، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن القرار نص على «إعادة تسمية مركز شرطة عين زارة ليصبح مركز شرطة الفرناج».

ونوهت إلى أن الحدود الإدارية للمركز «تكون حدوده من الإشارة الضوئية البيفي شرقا وصولا لجزيرة بن تركية غربا، ومن الحد الفاصل للجامعة منتدى عبر مركز طرابلس الطبي، وبالاتجاه جنوبا نحو الإشارة الضوئية صلاح الدين، مرورا بمفترق إشارة الضوئية السدرة، مرورا حتى النصب التذكاري عين زارة، حتى مثلث الكهرباء شرقا، ثم الاتجاه شمالا حتى بئر اسطبل ميلاد، وإلى الإشارة الضوئية البيفي شمالا».

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كما قرر باشاغا «إعادة تسمية مركز شرطة عين زارة الجنوبي ليصبح مركز شرطة عين زارة»، موضحا أن حدوده الإدارية تبدأ شمالا من الإشارة الضوئية البيفي والاتجاه غربا حتى مفترق جامع القرقني جنوبا، ثم الاتجاه شمالا عبر طريق عين زارة حتى النصب التذكاري، ثم الاتجاه غربا حتى الإشارة الضوئية السدرة، ثم الاتجاه بطريق صلاح الدين والاتجاه نحو الإشارة الضوئية وادي الربيع، ثم الاتجاه شمالا حتى مثلت الباعيش».

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