«البريقة»: بيع 5.25 مليون لتر بنزين و20.5 ألف أسطوانة غاز يومي السبت والأحد

منشآت تابعة لشركة البريقة لتسويق النفط (صفحة الشركة على فيسبوك)

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، اليوم الإثنين، الكميات المبيعة من المنتجات النفطية في المناطق الوسطى والشرقية ليومي السبت والأحد، موضحة أن إحمالي كميات «بنزين 95» المبيعة بلغت 5.25 مليون لتر، معظمها من مستودع رأس المنقار.

وقالت إن إجمالي الكميات المبيعة من الغاز المسال وصلت إلى 20.5 ألف أسطوانة، بواقع 1463 أسطوانة من مستودع رأس المنقار، و5.88 ألف أسطوانة من مستودع طبرق.

أما الكميات المبيعة من وقود الديزل فقد وصلت خلال اليومين الماضيين إلى نحو 7 آلاف و831 لتر، معظمها خرج من مستودع رأس المنقار، في حين بيع من وقود الطيران 491 ألف لتر من مستودع طبرق.