منظمة إنسانية إيطالية تتساءل عن مصير قارب مهاجرين هربوا من ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 مايو 2020, 09:39 صباحا
مهاجرون غير شرعيين على قارب مطاطي في البحر الأبيض المتوسط، (أرشيفية: الإنترنت)

تساءلت منظمة إنسانية إيطالية عن مصير 78 مهاجراً هربوا على متن قارب من ليبيا. 

وكتبت منظمة «ميديترينيا سيفنج هيومانز» غير الحكومية في تغريدة على مدونة (تويتر) اليوم الإثنين، إن «القارب المذكور كان في وضع صعب، وعلى متنه نحو 78 شخصًا، من بينهم امرأتان و4 أطفال، فروا من ليبيا». وفق وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء.

اقرأ أيضا: ضغوط برلمانية وحقوقية على الاتحاد الأوروبي لوقف تمويل ليبيا في مجال مكافحة الهجرة

وذكرت المنظمة الإنسانية أن المهاجرين أخبروها، إنهم «كانوا يهيمون في عرض البحر لمدة 3 أيام، وقد تعطل محرك قاربهم، في منطقة البحث والإنقاذ المالطية»، وأنها «أبلغت سلطات مالطا بالأمر». واختتمت بالسؤال: «ما الذي حلّ بهم يا ترى؟».

وتسجل تدفقات الهجرة انتعاشا ملحوظا في منطقة وسط البحر المتوسط نظرا لتحسن أحوال الطقس، بينما تعزو قوى المعارضة السياسية الإيطالية ذلك إلى مرسوم تطبيع أوضاع المهاجرين العاملين في القطاع الزراعي الذي أصدرته مؤخرا حكومة ائتلاف حركة خمس نجوم ـ الحزب الديمقراطي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فحوصات الدوري الإنجليزي تكشف مزيدا من إصابات «كورونا»
رياضة عالمية
المفكر التونسي يوسف الصديق: يجب تغيير طرق التفكير بعد زمن «كورونا»
ثقافة وفن
أداء صلاة عيد الفطر بإجراءات احترازية في تاجوراء
ليبيا
عيد الفطر في الجنوب: صلوات وحلويات وتهانٍ رغم المخاوف من «كورونا»
ليبيا
حظر تام بأول أيام عيد الفطر في طرابلس
ليبيا
وزير الخارجية الصيني يحذر من اقتراب بكين وواشنطن من «حافة حرب باردة جديدة»
دولى
ترامب يدعو لـ«التهدئة سريعا» في ليبيا خلال اتصال مع إردوغان
ليبيا
صنع الله: الجنوب عاد للعصر الحجري بجمع الحطب للطهي لتعذر إيصال الوقود لهم
ليبيا
ارتفاع معدل الإصابات والوفيات بفيروس «كورونا» في الولايات المتحدة
دولى
جدد دعوته لمجلس رئاسي جديد.. عقيلة صالح يطالب بخفض 20% ممن يزيد راتبه على 3 آلاف...
ليبيا
ترامب وإردوغان يتفقان على مواصلة التعاون العسكري والسياسي في ليبيا
ليبيا
«واشنطن بوست»: الولايات المتحدة ناقشت إجراء أول تجربة نووية منذ عقود
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هاشتاغ «#دعوة_للقراءة» يجتاح «فيسبوك»