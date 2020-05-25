إغلاق معمل حلويات بعد كشف حالات تسمم في جنزور

أحد موظفي الحرس البلدي خلال إغلاق محل الحلويات. (فيسبوك)

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إغلاق معمل حلويات بعد الكشف عن بيعه حلوى أصابت مواطنين بحالات تسمم.

وأشار المركز في بيان، إلى «توجه مفتشي مكتب جنزور للرقابة على الأغدية والأدوية إلى مصحة الضياء عقب ورود معلومات من الغرفة الأمنية جنزور عن وجود حالات»، لافتا إلى «أخد تقارير وأقوال المصابين بحالة التسمم نتيجة تناولهم نوعا من الحلويات والمسمي (مالفي) اشتروه من محل البيت الليبي للحلويات».

وفي السياق نفسه، أغلق مفتشو مكتب جنزور للرقابة على الأغدية والأدوية برفقة عناصر جهاز الحرس البلدي جنزور فجر اليوم معمل الحلويات إلى حين اخذ العينات للمواد الأساسية وتحليلها بالمعامل لمعرفة أسباب التسمم. ودعا المركز «المواطنين الذين تعاملوا مع المحل المذكور ويعانون من أعراض التسمم الغدائي مثل الحرارة والإسهال والقيء والشعور بالفشل العام التوجه للكشف فورا إلى أقرب مركز طبي».